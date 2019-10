Borgo Vittoria, caccia al tesoro sostenibile tra i negozi del quartiere: “Sconti e divertimento per i residenti"

Una caccia al tesoro "sostenibile" per scoprire tutte le realtà commerciali del quartiere, fare rete tra commercianti e residenti e, ovviamente, divertirsi in un bel momento di aggregazione. E' iniziato il count down per la prima edizione della Caccia al Tesoro sostenibile in Borgo Vittoria, un evento patrocinato dalla Città di Torino e organizzato dai commercianti del gruppo Facebook "Io compro in Borgo Vittoria".

Coloro che parteciperanno all'iniziativa, muovendosi tra le varie realtà commerciali del quartiere e cercando il tesoro potranno vincere buoni spesa offerti dai commercianti stessi. Due le particolarità di questa caccia al tesoro: la sostenibilità e la forte spinta social. Sarà infatti vietato spostarsi in auto: in bici, a piedi o in monopattino, i concorrenti avranno l'occasione di vivere il Borgo a misura d'uomo, magari in compagnia di amici e famigliari. Inoltre, visto che l'idea nasce proprio dal gruppo Facebook "Io compro in Borgo Vittoria", sempre sul celebre social network sarà possibile partecipare al contest "Mettiamoci la faccia": i partecipanti alla caccia al tesoro dovranno scattare un selfie con i vari commercianti e postarli sul gruppo. Le foto che otterranno più like, garantiranno il diritto a scegliere i premi messi in palio dai commercianti.

L'appuntamento è fissato per sabato 19 ottobre, alle ore 15: i partecipanti si ritroveranno in corso Venezia 7/B, presso il negozio Ondagrafica Pubblicità. Da qui partirà la caccia al tesoro. Pur essendo una competizione, tutti quanti in un modo o nell'altro vinceranno: i commercianti infatti, oltre ad accogliere nei loro punti vendita i concorrenti con un piccolo punto ristoro con pizzette, cioccolatini o bevande e regaleranno ai partecipanti una tessera sconti da utilizzare in negozio.

Emozionata e soddisfatta Carmela Ventra, la commerciante che ha dato vita al gruppo Facebook e ideato la caccia al tesoro: "Sappiamo che sarà un successo. Questo evento ha fatto in modo che 40 commercianti si conoscessero, interagissero e collaborassero tra loro: chi ha più tempo si rende disponibile per chi ne a meno, una collaborazione così fra colleghi, non l'avevo mai vista prima. Questo penso che sia già un ottimo risultato".

Ed è proprio in fase di confronto tra commercianti che quest'ultimi hanno deciso di rendere il gioco sostenibile: "Sotto casa abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, senza necessariamente doverci motorizzate. Perché non unire questa cosa al far avvicinare le persone al mondo delle due ruote? Questa volta però non come imposizione, ma in maniera ludica e divertente". L'idea è piaciuta al Comune di Torino, che oltre a garantire il patrocinio, ha mobilitato l'assessorato all'Ambiente e ai Trasporti per prestare 20 biciclette ToBike ai partecipanti alla caccia al tesoro. Durante il pomeriggio vi sarà anche spazio per una piccola lezione di educazione stradale per le bici e informazioni per utilizzare i mezzi a due ruote in città.

"Quello che vogliamo ottenere è una maggiore conoscenza e valorizzazione del territorio, per ricominciare a credere che il bicchiere possa vedersi ancora mezzo pieno" conclude poi Carmela Ventra. Dopo aperitivi, pranzi di condivisione e incontri, il gruppo "Io compro in Borgo Vittoria" si rimette in gioco, nel vero senso della parola: chissà che questa volta, il vero premio della caccia al tesoro, non sia un bellissimo momento di aggregazione offerto dai commercianti e vissuto da tutti i residenti del quartiere.