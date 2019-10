Domani a Collegno atto conclusivo del progetto Il Magazzino della Cultura

Atto conclusivo del percorso progettuale “Il Magazzino della Cultura” ideato dall’Associazione di ascolto La Brezza Onlus ed a presentazione del programma di incontri previsti a partire da gennaio 2020 e aperti a tutta la cittadinanza, nella mattinata di sabato 12 ottobre dalle h 9,30 nella Sala Consiliare presso Villa Comunale di Via Torino 9 del Comune di Collegno si terrà il convegno “Immagazziniamo cultura”, con la presenza degli Enti e Associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

Il progetto ha partecipato con esito positivo al bando indetto dal Centro Servizi per il Volontariato Vol.To finalizzato al sostegno della progettualità delle organizzazioni di volontariato, con numerosi partner tra i quali il Comune di Collegno, il gruppo culturale Voci Fuori Campo (costituito dalle associazioni di volontariato La Brezza, Insieme e Le Parole) e A.C.E.M. Onlus, e prevede la realizzazione di un luogo di scambio e di incontro presso il Magazzino Comunale di Collegno in Via Tampellini 41.

I volontari delle associazioni coinvolte hanno espresso e condiviso progettualità e intenzioni, le hanno sperimentate durante il Laboratorio di Teatro Sociale e di Comunità realizzato nei mesi di luglio-settembre 2019, documentato da un video, e hanno lavorato insieme per dare forma e sostanza al progetto “Il Magazzino della Cultura”, programmando laboratori e incontri aperti a tutti i cittadini, con l’opportunità di creare insieme una rete di sostegno per favorire l'inclusione e fornire supporto a diverse forme di disagio ed emarginazione, per mezzo dell’espressione artistica, creativa e spontanea di ogni individuo ed attraverso la condivisione capace di facilitare il ben-essere.

Durante il convegno, oltre alla presentazione dei quindici appuntamenti in programma da gennaio a luglio 2020 a cura del Gruppo Voci Fuori Campo presso la sede dell'Ass. La Brezza/Il Magazzino della Cultura, interverranno l'amministrazione comunale ed i vari partner del progetto, saranno forniti importanti contributi sul ruolo dell'arte nel contesto sociale, sarà presentata la filosofia del Gruppo e esposti materiali di documentazione del lavoro fin qui svolto.