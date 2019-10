Residenze per anziani, l'appello di Api Sanità: "Le imprese non possono essere lasciate sole: la Regione dia risposte"

Si chiamano RSA, sono la nuova "versione" di quelli che una volta si chiamavano residenze per anziani e che adesso, col passare del tempo, hanno visto moltiplicarsi non solo le necessità cui dover dare risposta (a livello medico, ma anche psicologico, umano e sociale), ma anche regole e paletti cui dovere rispetto. Il tutto, in una società che continua a invecchiare e che sempre di più proseguirà su questo cammino.

Ecco perché il tema è di stretta attualità. A Torino (e non solo) si registrano sempre più aperture di nuove strutture, ma l'espansione si accompagna all'aumento delle criticità.



Come testimonia Antonio Gianfala, presidente di Api Sanità Torino, che raccoglie le più importante strutture socio-sanitarie private sul territorio. “La situazione delle residenze per gli anziani è sempre più delicata da un lato e rappresenta dall’altro sempre di più un aspetto importante nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria locale", spiega. E aggiunge: "Si parla tanto di welfare e di attenzione alle fasce deboli della società e ci si dimentica delle necessità degli anziani e dell’esigenza di dare loro un’assistenza adeguata. Le pmi che operano in questo ambito stanno facendo molto, ma non possono essere lasciate da sole. Abbiamo chiesto ad inizio dello scorso luglio un incontro con la Regione Piemonte per affrontare insieme la situazione: ci aspettiamo soluzioni vere ai problemi reali che abbiamo posto”.



La situazione del settore sarà al centro del dibattito oggi pomeriggio alle 15, presso l'NH Hotel Colletion di Torino, in occasione del convegno “Residenze per anziani. Luoghi di vita, di cura e di lavoro. Tra esigenze crescenti e risorse limitate”.