Ex asilo occupato, Montaruli-Marrone (FdI): "Basta prese in giro. I soldi per la riqualifica arrivino al più presto"

"Basta prese in giro, i soldi promessi per l'ex Asilo Occupato arrivino al più presto. Il governo risponda alla nostra interrogazione". Vanno all'attacco la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e il capogruppo regionale di Fdi Maurizio Marrone, dopo le notizia dell'assenza di fondi per riqualificare l'ex centro sociale torinese in Borgo Aurora. "Secondo quanto dichiarato dalla stessa amministrazione grillina - spiegano Montaruli e Marrone - i 7,5 milioni di euro promessi dal ministro Di Maio per creare all'interno dell'ex centro sociale una "Casa delle Tecnologie" non ci sono. L'ennesima presa in giro, da parte del governo e del sindaco Appendino, per un quartiere, come quello di Aurora, ostaggio per anni degli anarchici e ora abbandonato nuovamente a se stesso. Quanto tempo passerà prima che gli anarchici finiscano per rioccupare gli spazi abbandonati e ritornino a spadroneggiare nel quartiere?".

"Presenterò al più presto un'interrogazione alla Camera per fare luce sulla questione - ha annunciato Montaruli -. Basta prese in giro nei confronti dei torinesi. I residenti di Aurora meritano di sapere cosa ne sarà dell'ex Asilo Occupato".