Due leggende del jazz italiano al Capolinea 8 di Torino: Bepi D’Amato e Tony Pancella

Approda al Capolinea, sabato 26 ottobre, un duo di grandissimi interpreti del jazz italiano in un progetto (e relativo CD) ospitato su prestigiosi palcoscenici in Italia e in vari paesi del mondo. Bepi D’Amato e Tony Pancella hanno alle spalle un curriculum impressionante e arrivano in esclusiva in Piemonte in duo per presentarci Duke, Monk & Viceversa. The music of Duke Ellington, Billy Strayhorn and Thelonious Monk.

Ma il jazz nello storico locale di via Maddalene non si esaurisce qui. Dopo aver ospitato il gipsy jazz del Manomanouche e il quartetto della vocalist Patrizia Conte, il mese di ottobre accoglierà ancora, nell’ambito della rassegna “Chicche di Jazz”, Paolo Voghera Trio sabato 19, e l’Hard Bop Reunion di Marco Tardito giovedì 24 ottobre.

Diplomato in clarinetto nel 1977, Bepi D’Amato ha iniziato la sua carriera collaborando con diversi musicisti italiani di Jazz tradizionale, come Carlo Loffredo, Lino Patruno, Romano Mussolini, Marcello Rosa. Dal 1993 è uno dei solisti principali della Italian Big Band diretta da Marco Renzi, con la quale ha suonato in Italia, Montenegro, Emirati Arabi Uniti; ha collaborato inoltre con la Tony Scott Big Band, la SIDMA Jazz Orchestra, la Baracca Big Band. Ha svolto attività concertistica all'estero in Romania con l'Orchestra Jazz della Radio di Stato, in Grecia con l'Orchestra Sinfonica di Stato a Salonicco, in Brasile con l'Orchestra Jazz-Sinfonica di San Paolo, negli USA con le orchestre delle università di Chicago, Boulder Colorado, Atalanta Georgia State University, Salt Lake City University of Utah, Western Illinois University Jazz Orchestra con la quale ha suonato da solista nel 2010 alla Carnegie Hall di New York.

Pianista molto apprezzato dalla critica musicale internazionale, Tony Pancella svolge la sua attività concertistica nei più noti festival, teatri e jazz club di tutto il mondo. Ha pubblicato molti CD, sia a suo nome, sia in collaborazione con altri musicisti per varie etichette discografiche tra le quali la YVP (Germania), Philology, Splasch, Audionika, Orange Park Records (Italia), Mapleshade Records, MG Music (Stati Uniti). Partecipa a molte trasmissioni radiofoniche e televisive (RAI, DeutschladRadio, Riff Worldspace -USA, FM Urquiza Argentina, TV Nazionale Israele, ecc.). I lavori discografici sono stati favorevolmente accolti e recensiti dalle più importanti pubblicazioni specializzate internazionali (Jazz Times, Jazz Podium, AllAboutJazz, Audiophile Audition, Musica Jazz, Cadence, Jazz Reviews).

Sabato 26 ottobre ore 22.15

Bepi D'Amato - Tony Pancella

I miti del jazz live al Capolinea 8

Ingresso euro 6

IN ESCLUSIVA TORINESE al CAPOLINEA 8 Torino

Bepi D'Amato - clarinetto

Tony Pancella - pianoforte

Duke, Monk & Viceversa

The music of Duke Ellington, Billy Strayhorn and Thelonious Monk

Dopo il debutto a Pescara Jazz 2014 e numerosi concerti nei Jazz club più prestigiosi in Italia, D’Amato e Pancella hanno suonato con questo progetto presso i Musei Vaticani nel 2015, presso l’Istituto Italiano di Cultura ad Istambul nel 2016, per l’Associazione “La Verdi” di Milano e presso il Conservatorio di Musica di Cesena nel 2017, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba, l’Istituto Italiano di Cultura di Sydney, il Brisbane Jazz Club ed in Israele nel 2018.

Bepi D’Amato (ha collaborato con Carlo Loffredo, Romano Mussolini, Marcello Rosa, Lino Patruno, Larry Franco, Dado Moroni; è ancora oggi solista principale della Italian Big Band diretta da Marco Renzi; ha suonato con Tony Scott, Buddy De Franco, Kenny Davern, Dee Dee Bridgewater, Clark Terry, John Faddis, Larry Willis, Gary Smulyan, Ira Coleman, Jimmy Woode, Bobby Durham) e Tony Pancella (collaborazioni con Lee Konitz, Jimmy Knepper, Jimmy Owens, Cameron Brown, Charles Tolliver, Kim Parker, Tony Scott, Ulf Radelius, Keith Copeland, Steve Turre, John Mosca, Ray Mantilla, Joe Magnarelli, Steve Thompson, Miles Griffith, Aaron Walker, Paul Beaudry, Bobby Durham, Larry Willis, Buddy De Franco, Phil Woods, Deborah Brown, Eliot Zigmund, Joshua Breakstone, Helen Merrill, e tanti ancora) suonano insieme da più di quaranta anni, ma è relativamente recente il progetto del duo clarinetto-pianoforte, denominato “Duke, Monk & vice-versa”.

I due musicisti si sono proposti di accostare, comparare, coniugare, intersecare le composizioni di due geni del Jazz, Duke Ellington e Thelonious Monk, così diversi eppure così vicini ed egualmente importanti per la storia del Jazz, con un occhio di riguardo per Billy Strayhorn. L’organico del duo è stato scelto per dare il massimo risalto all’interplay ed alla libertà negli arrangiamenti, accuratamente stabiliti eppure spesso estemporaneamente rielaborati, e per poter disporre di varie sonorità, a tratti cameristiche, a tratti belluine, ma sempre radicate nella tradizione più profonda della Musica Afro-Americana di Duke e di Monk.

Sabato 19 ottobre ore 22.15

Paolo Voghera Trio + guest

Rassegna “Chicche di Jazz”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Torino Jazz City

Ingresso libero, maggiorazione euro 5 sulla 1° consumazione

Il secondo appuntamento della rassegna “Chicche di Jazz”, allestita in collaborazione con l’Associazione Culturale Torino Jazz City, ospita l’ensemble guidato dal pianista Paolo Voghera, un trio che suona insieme da più di 2 anni un repertorio di standard jazz.

Paolo Voghera piano

Alessandro Degani contrabbasso

Marco Ferrero batteria

OSPITI

Luca Biggio sax

Fulvio Vanlar tromba

Giovedì 24 ottobre ore 21.30

Hard Bop Reunion

jazz

Ingresso libero, maggiorazione euro 4 sulla 1° consumazione

L'ensemble propone l'esecuzione di brani Hard Bop, lo stile jazzistico che ha visto la sua massima affermazione negli anni ’50.Il repertorio comprende brani dei maggiori compositori e solisti di quell'epoca (Art Blakey, Clifford Brown, Horace Silver, Miles Davis ecc). Gli arrangiamenti originali dei combos attivi in quegli anni sono ripresentati senza modificarne la struttura originaria. Nelle live-performance, l'immediatezza e la freschezza di quella musica permane immutata e coinvolgente. Il gruppo, composto da musicisti eclettici che svolgono la loro professione anche in ambiti differenti, come la musica contemporanea ed etnica, si è esibito al Moncalieri jazz festival, alla rassegna Chamoisic, e in altri locali regionali. Alcuni di loro hanno militato nelle migliori big-band della città o hanno accompagnato artisti americani in concerti nei club italiani.

Marco Tardito Sax alto-clarinetto

Marco Pezzutti Sax tenore-flauto

Paolo Barberis Pianoforte

Gianni Giannella Contrabbasso