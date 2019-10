Nel 2020 lavori al Darwin di Rivoli: interventi anche nelle superiori di Avigliana, Pinerolo e Pianezza

Lavori al liceo scientifico Darwin di Rivoli, dove il 22 novembre 2008 morì lo studente Vito Scafidi a causa del crollo di un controsoffitto. Ad inizio 2020 dovrebbe partire gli interventi di manutenzione e di adeguamento normativo della palestra e dell’auditorium degli istituti Darwin e Romero di Rivoli.

Un cantiere da 5 milioni di euro, a cui si aggiungeranno quelli antisisma e di miglioramento energetico del tecnico Galileo Galilei di Avigliana (€ 2.200.000), per la realizzazione della nuova palestra e di un locale multiuso al Dalmasso di Pianezza (€ 2.550.000) e al Buniva di Pinerolo (€ 2.500.000).

A settembre la Città Metropolitana ha visto approvati e finanziati quattro progetti che aveva candidato nel 2018 al bando della Regione Piemonte, nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica per edifici di scuole superiori sul territorio.

Le 160 scuole superiori della provincia di Torino avranno poi uno strumento in più per segnalare problemi di manutenzione ed edilizia scolastica. Questa mattina in corso Inghilterra 7 è infatti stata presentata “Factotum”, la nuova piattaforma web per migliorare il dialogo tra gli istituti e la Città Metropolitana.

Rispetto al precedente sistema Sigmanet, è dotato di numerose applicazioni aggiuntive e di un’interfaccia semplice, che permetterà ad esempio di associare ad ogni edificio le planimetrie su cui individuare le zone di intervento.