Ex combattenti torinesi in Siria rischiano la sorveglianza speciale: solidarietà dei docenti universitari

"La sorveglianza speciale è una misura terribile, un atto estremamente duro utilizzato in passato per personaggi legati ad associazioni mafiose". Cosí Gianfranco Ragona, professore di Scienze politiche all'Università di Torino, che ha deciso di schierarsi a fianco dei tre ragazzi (Jacopo Bindi, Paolo Andolina e Maria Edgarda Marcucci) che hanno combattuto l'Isis in Siria a fianco delle milizie curde e per i quali a Procura di Torino ha chiesto la misura della sorveglianza speciale.

A giugno le posizioni di altri due ex combattenti, Davide Grasso e Fabrizio Maniero, sono state stralciate, mentre ler gli altri il processo continua. "Quella di domani è un'udienza estremamente preoccupante, che evidenzia la politicizzazione di una parte della magistratura torinese", dice Bindi, che domani mattina sarà in tribunale.