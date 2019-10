Settimana della protezione civile, la Croce Rossa organizza un "Open Day" in Val di Susa

Dal 13 al 19 ottobre si svolge la prima edizione della Settimana della Protezione Civile, indetta dal Dipartimento Nazionale di P.C. con l'obiettivo di promuovere comportamenti consapevoli nelle comunità, buone pratiche di prevenzione dai rischi e sviluppo della resilienza della popolazione.

In quest'ottica la Croce Rossa Italiana ha organizzato per il 19 Ottobre un Open Day di tutte le sedi territoriali in cui i cittadini potranno conoscere più da vicino le attività della CRI e delle altre realtà di volontariato del territorio impegnate nel Sistema di Protezione Civile.

Sabato 19 Ottobre 2019, dalle 10.00 alle 17.00, sarà aperto al pubblico il Polo Logistico di Bussoleno (sito in Via Cascina del Gallo 5 - zona campo sportivo). Alle ore 15.00 saranno inaugurati alcuni nuovi automezzi del Comitato CRI di Susa e della Squadra AIB di Bussoleno.