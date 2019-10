“La fondina in polimero si è rotta e la pistola è caduta a terra, finendo proiettata per metri tra la folla”. A segnalare l’accaduto è il segretario generale autonomo di polizia Sap Stefano Paoloni, che specifica come il fatto sia accaduto a Torino durante un intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti, secondo quanto narrato, sono intervenuti per bloccare un ubriaco che opponeva resistenza. Durante la colluttazione “la fondina si è rotta, come successo qualche giorno fa a Forte dei Marmi”.