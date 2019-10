Videoslot manipolate, gioco d’azzardo e frode informatica: giro di vite della Gdf

Il meccanismo fraudolento scoperto dai Finanzieri del Gruppo Torino era semplice, ma sofisticato allo stesso tempo: le schede inserite nello slot sequestrate erano state modificate ad hoc in modo da essere totalmente scollegate alla rete dei monopoli e, dunque, impossibilitate a comunicare al fisco gli introiti percepiti. In alcune circostanze, per non attirare le attenzioni delle forze di Polizia, gli apparecchi da divertimento erano stati ingegnosamente progettati per comunicare solamente a “singhiozzo” gli incassi, così da non far emergere anomalie sulle banche dati di controllo.