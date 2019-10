Verso “Viaggio 2019”, 3a edizione. A Palazzo Ferrero incontro con Lucio Caracciolo e Laura Canali di "Limes"

“Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. La gran cosa è muoversi, sentire più acutamente il prurito della nostra vita, scendere da questo letto di piume della civiltà e sentirsi sotto i piedi il granito del globo”. Robert Louis Stevenson

È un tema antico quanto l’uomo, da sempre abituato a viaggi e migrazioni. Si affronta un viaggio per esplorare paesi sconosciuti, per fuggire dalla banalità del quotidiano, per rincorrere l’esotico, conoscere altre culture, costruire nuove relazioni personali. Alcuni viaggiano per piacere, altri per necessità, migrando come le rondini da un paese all’altro alla ricerca di quella serenità che hanno perduto nella loro casa, altri ancora per affari oppure camminando e pregando verso un luogo di fede.

La rassegna, giunta alla terza edizione, non tradisce il suo intento originario, quello di indagare i molteplici significati della parola viaggio attraverso mostre, incontri, workshop che interagiscono fra loro. Filrouge dell’iniziativa è il viaggio come scoperta, ricerca dell’ignoto, esperienza che arricchisce, occasione insostituibile di confronto reale e non solo virtuale con l’altro, con il diverso da noi.

Il 1° appuntamento con Lucio Caracciolo e Laura Canali

La terza edizione della Mostra e del Festival "Viaggio - Orizzonti, Frontiere, Generazioni" prende il via con un importantissimo appuntamento: incontro con Lucio Caracciolo e Laura Canali, dal tema. "Un viaggio dentro una proposta per l'Italia" coordina il tavolo Marco Albeltaro giovedì 17 ottobre alle 18,30 a Palazzo Ferrero - Corso del Piazzo 25 Biella.

Lucio Caracciolo e Laura Canali sono rispettivamente direttore e responsabile della cartografia della rivista "Limes" rivista italiana di geopolitica. Questo è l'appuntamento che aprirà il Festival di incontri e presentazioni che si svilupperà poi nelle giornate di venerdì 18 ottobre, sabato 19 e domenica 20 ottobre. Con sabato 19 ottobre la mostra “Viaggio - Orizzonti, Frontiere, Generazioni" verrà aperta al pubblico fino al 12 gennaio 2020. Tre sedi espositive, dimore storiche di Biella Piazzo (Palazzo Ferrero, Palazzo La Marmora, Palazzo Gromo Losa) e fuori Biella le sedi di Masserano, Palazzo dei Principi/Polo Museale Masseranese e Pettinengo, Pacefuturo.

Per informazioni: info@palazzoferrero.it | www.palazzoferrero.it | +39 388 5647455.