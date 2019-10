Ciclabile di via Cavalli inagibile causa “scuola”: boom di genitori in malasosta all'uscita dei bimbi

Auto ferme sulla pista ciclabile, bigliettini di scuse, ciclisti arrabbiati e genitori esasperati. Non è ancora stata inaugurata ufficialmente, ma la ciclabile di via Cavalli fa già discutere.

Basta recarsi sul posto negli orari di ingresso e uscita delle scuole per capire quanto la convivenza tra tutte le categorie che occupano la strada, in quella zona, sia estremamente difficile. Tra le 7:45 e le 8:15 e tra le 15:45 e 16:15, in via Cavalli si scatena il caos: la presenza di due istituti scolastici tra via Collegno e via Palmieri, di fatto, porta decine e decine di genitori sul posto. Impossibile trovare parcheggio, visto che di stalli ce ne sono pochissimi rispetto al numero di persone che in quegli orari verte su via Cavalli.

Il risultato? Decine di auto in malasosta, sulla pista ciclabile. C'è chi si ferma per 10 minuti, chi per mezz'ora e chi, molto onestamente, scrive un bigliettino su un foglio di carta e lo appiccica sul cruscotto, sperando che il vigile sia clemente.