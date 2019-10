Acqua e territorio: la formazione su risorse idriche e ambiente corre sul video

14 filmati della durata di circa mezz'ora ciascuno, sotto forma di "lezione" condotta da un esperto, per imparare a conoscere le regole di base nella gestione delle acque e del territorio. Sono le videolezioni online che la Città metropolitana di Torino ha realizzato nell’ambito del progetto "Acqua e territorio", presentato oggi nell'Auditorium di corso Inghilterra.

"Acqua e territorio"è un percorso di formazione e informazione sotto forma di videolezioni online rivolte agli enti e ai professionisti che si occupano di ambiente, territorio e risorse idriche e realizzato con collaborazione di esperti del settore di diversi enti e associazioni (Regione Piemonte, Politecnico di Torino, Università di Torino, ENEA, CNR-IRSA, CIRF) e la partecipazione di Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore scientifico,.

L’idea di produrre delle videolezioni on line nasce dalle attività legate ai Contratti di fiume e di lago, che hanno fra gli obiettivi prioritari la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione – a tutti livelli, dalle scuole ai professionisti - su ecosistemi, rischio idraulico, opere in alveo, gestione della vegetazione e sviluppo sostenibile del territorio. A partire da questa esperienza la Città metropolitana ha scelto di mettere a disposizione di tutto il territorio strumenti di supporto alla gestione del territorio e alla riqualificazione degli ambienti lacustri e fluviali.

I filmati affrontano come argomenti ecologia fluviale e vegetazione riparia; modellamento fluviale: forme e processi geomorfologici; importanza e gestione della vegetazione riparia; valutazione dello stato dei corsi d'acqua, territorio e dissesto; opere in alveo, vincolo idrogeologico, derivazioni idriche e concessioni, scarichi di acque reflue, ecologia dei laghi. contratti di fiume e di lago, protezione civile.

“Fare i conti con le necessità del territorio ” ha affermato alla presentazione del progetto la consigliera delegata all’ambiente Barbara Azzarà “Dobbiamo cambiare paradigma, vedere nella natura non un nemico da contenere ma un alleato da rispettare per affrontare il cambiamento climatico. Per questo abbiamo pensato a questo ciclo di formazione on line, ma voglio ricordare che la Città metropolitana è sempre anche disponibile a fornire assistenza tecnica ai Comuni per affrontare le problematiche ambientali”.

“Nell’ultimo secolo la temperatura è già aumentata di un grado”, ha ammonito Luca Mercalli “Sulle Alpi gli effetti di questo aumento si vedono già con la riduzione dei ghiacciai e nelle portate dei fiumi. Se non facciamo nulla, a fine secolo la temperatura potrebbe crescere anche di 5 gradi, con effetti catastrofici. È indispensabile lavorare per mitigare l’effetto serra e adattarci al cambiamento”.



Le lezioni sono on line sul sito http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/contratti/video-lezioni e sul canale youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLvp_c1wxO4mTBZrFflpulx7RrpFmBj8fQ