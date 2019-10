Venaria, tutto pronto per la Festa Del Donatore e per il 65° Anniversario di Fondazione dell’Avis Venaria Reale

La sezione locale dei donatori di sangue di Venaria, si accinge infatti celebrare la Festa del Donatore e il 65° anniversario di fondazione dell'AVIS Comunale.

Il tutto avrà inizio sabato 19 ottobre, con il concerto dei Free Voices Gospel Choir, che alle ore 21 al Teatro della Concordia, allieteranno i presenti con un repertorio che spazierà tra i classici del genere.

Il concerto, offerto dall'Avis di Venaria Reale, è a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

All'interno della serata, saranno raccolte le offerte per un progetto che ha come fine l'acquisto di giochi per i bimbi da posizionare nei parchi pubblici della città.

Domenica 20 ottobre, invece, è la giornata dedicata alla cerimonia istituzionale.

Alle 15,30 è in programma, presso sede in viale Buridani 23, il ritrovo delle autorità e dei rappresentanti delle altre sezioni Avis provinciali, a cui seguirà alle ore 16, accompagnati dal Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”, il corteo nelle vie cittadine.

Alle 17 il rientro in sede, saluti e discorsi. Alle ore 18 le premiazioni dei donatori benemeriti e alle 19 l'aperitivo.

Dichiara il presidente dell'Avis comunale, Andrea Campasso: "Siamo contenti di condividere con la città la nostra festa e la festa di tutti i donatori di sangue. Proprio per questo invitiamo i cittadini a partecipare alle due giornate in programma. Fa bene a noi, fa bene a tutti".

Per informazioni: telefono 011495686 - info@avisvenaria.it