Dopo mesi di cantieri, domani riapre totalmente al traffico corso Matteotti

Dopo oltre tre mesi di cantiere, domani alle 17 riapriranno totalmente al traffico corso Matteotti e via Arsenale (nel tratto compreso tra corso Matteotti e corso Vittorio Emanuele II).

Dallo scorso 1° agosto questa zona del centro è “ostaggio” dei cantiere di rifacimento degli impianti idrici e rotaie del tram, con problemi di calo del fatturato per i negozianti.

Rimangono da ultimare i lavori in via Arsenale, nel tratto tra via Santa Teresa e corso Matteotti, con le deviazioni dei bus programmate (http://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/6601-lavori-in-centro-citta-linea-4-deviata-parziale-ripristino-dei-percorsi-delle-linee-15-55-57-e-star-1).