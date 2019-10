Le biblioteche civiche di Torino festeggiano 150 anni con un nuovo sito, concerti, mostre ed eventi

Sono passati 150 anni dalla fondazione della Civica Centrale, prima sede del servizio pubblico a Torino, che fu inaugurata a Palazzo di Città il 22 febbraio 1869. Per festeggiare l'anniversario un ricco calendario di eventi, che si accompagna ad un rinnovamento delle biblioteche.

Le celebrazioni per i 150 anni inizieranno giovedì 24 ottobre alle 17.30 alla Civica Centrale, quando sarà proiettato in anteprima il cortometraggio di restituzione del progetto di valorizzazione dei patrimoni immateriali delle strutture culturali. Alle 19.30 sarà inaugurata la mostra "1869-2019. Da centocinquant'anni facciamo conoscenza", che raccoglie documenti storici e immagini storiche.

Sabato 26 ottobre alle 18 il grattacielo Intesa ospiterà una lettura scenica dal titolo "A+E" con Antonio Damasco e Noemi Scala: ospiti musicali gli Eugenio in via Di Gioia.

In calendario poi eventi proposti da Assemblea Teatro al Mausoleo della Bela Rosin. In programma la mostra fotografica "Alberi" di Nicola Roggero la cui inaugurazione, il 20 novembre, sarà accompagnata dallo spettacolo "L'uomo che piantava gli alberi", ispirato all'omonimo libro di Jean Giono. Sempre a Mirafiori venerdì 29 novembre ci sarà la presentazione del libro "La storia di Elsa Morante" di Alberto Schiavone e infine lunedì 16 dicembre l'incontro con Luciana Littizzetto - in dialogo con Roberto Piana e Renzo Sicco - sul suo successo letterario "Sola come un gambo di sedano".