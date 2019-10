Negozio di oreficeria truffa una coppia, dipendente denunciato dalla Polizia

Sabato scorsa una coppia di cittadini italiani si è recata presso un comprooro di via Reiss Romoli e ha chiesto la valutazione di alcuni gioielli al dipendente presente nel negozio.

Questi, come prima cosa, faceva firmare alla coppia un foglio in bianco asserendo trattarsi della dichiarazione di legale provenienza e l’autorizzazione per la privacy. Avuta la stima dei preziosi, i coniugi decidevano che non conveniva loro concludere l’affare in quanto presso un altro negozio era stata effettuata loro una valutazione superiore di 150 €. Pertanto, chiedevano la restituzione dei preziosi. Il dipendente, però, li informava che ormai avevano firmato e si sarebbe proceduto con la compravendita.

Iniziava a preparare infatti un assegno postale dell’importo di 850 € e nonostante le vibrate rimostranze fatte dalla controparte, a scrivere sul registro il passaggio dei preziosi. Pertanto, la coppia contattava il 112 NUE, che inviava sul posto personale della Squadra Volante.

Gli agenti sequestravano a carico del comprooro l’assegno già compilato, l’atto di vendita con relativa ricevuta, la fotocopia del registro acquisti: l’uomo, un trentunenne italiano, è stato denunciato per truffa.