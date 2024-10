Rocky Balboa all'Alfieri. Cannito: "Musiche iconiche e una storia che ha fatto storia". Pretelli: "Io come Stallone? Magari"

Una storia di sport che nasconde una grande storia d'amore. Ma anche una tipica storia sul sogno americano dell'uomo che si realizza da sé, che parte da zero per arrivare in cima. Tutto questo è Rocky, il film che ha reso iconico il personaggio del pugile Rocky Balboa, interpretato da Sylvester Stallone.

Quella storia indimenticabile, che ha avuto vari sequel al cinema, è stata poi portata a teatro a Broadway, poi in Germania, applaudita da migliaia di spettatori. Oggi arriva per la prima volta in Italia e fa il suo debutto assoluto proprio a Torino, al Teatro Alfieri, con la regia di Luciano Cannito e la produzione, faraonica, di Fabrizio di Fiore, dal 18 al 27 ottobre, per poi girare in tournée in tutta Italia.

Un musical che lo stesso regista definisce "complicatissimo", con 31 scene, continui cambi d'abito (7 per ogni attore), un'orchestra che suona dal vivo. La colonna sonora è di quelle che non si dimenticano. "Mi piace sottolineare la bellezza delle scene e dei costumi - spiega lo stesso Fabrizio di Fiore -. Dal film riprendiamo i temi musicali che sono iconici e di una bellezza straordinaria. Ma il mio vero orgoglio è questo cast di performers straordinari".

In scena, il ruolo che sul grande schermo fu di Sylvester Stallone tocca a Pierpaolo Pretelli, al suo debutto in teatro in un musical, mentre l'amata Adriana sarà Giulia Ottonello, una carriera di musical alle spalle dopo l'esordio in tv nel talent "Amici" di Maria De Filippi.

"Le aspettative sono altissime perché la gente conosce molto bene il film. Rocky è molto amato dal pubblico perché parte da zero e riesce ad arrivare alla popolarità. La nostra sfida è raggiungere quella qualità e trasmettere quelle emozioni che abbiamo tutti goduto e provato guardando il film", conclude Di Fiore.

Luciano Cannito sottolinea la bravura dei protagonisti: "Il merito di Giulia e Pierpaolo è quello di restituire al pubblico i personaggi di Adriana e Rocky che sono entrati nell'immaginario collettivo. Sono eccezionali dal punto di vista emotivo, davvero vicini agli originali del grande schermo".

"Io sono una fan di Rocky e in generale di Stallone", racconta una emozionatissima Giulia Ottonello. "E' uno di quei film che ho visto e rivisto quando ero piccola. Proprio per questo sono molto agitata, è un sogno fare questa parte in una produzione così importante. Al pubblico vorrei dire: fidatevi, questo è un musical bellissimo".

"Non dormo la notte", dice invece Pierpaolo Pretelli, "Fare questo ruolo è un onore ma anche un trauma da cui spero di uscire presto: il timore è di non essere all'altezza, ma il bello della sfida è proprio questo. Ora capisco quando mi dicevano che l’adrenalina e l'emozione che ti dà il teatro è unica, anche rispetto alla tv. E lo dico avendo fatto solo le prove: immagino quando il sipario si aprirà per davvero. È la sfida di Rocky ma anche la sfida mia".