Rosso, bianco e bollicine: il vino protagonista tra gli eventi del weekend a Torino e provincia

Sarà un fine settimana all’insegna del buon vino, quello dal 18 al 20 ottobre. Il capoluogo piemontese verrà invaso dalla voglia di brindare grazie a Vendemmia a Torino, Portici Divini e Grapes in Town. Numerosi gli eventi della grande kermesse che racconta la tradizione enologica della nostra provincia e dell’intera regione.

Il Mercato Centrale di Port Palazzo,progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas, è la sede principale della manifestazione, in una felice commistione tra l’offerta gastronomica abitualmente presente e la qualità dei vini proposti in degustazione dai produttori che hanno aderito a Vendemmia a Torino. E dopo il successo degli incontri a Palazzo Birago nello scorso weekend, Portici Divini si trasforma in evento diffuso il 19 e 20 ottobre. Tante le iniziative nei locali aderenti (ben 26 tra ristoranti, pasticcerie, enoteche e bar), che proporranno degustazioni e piatti a tema.

Interessante l’esperienza offerta dalla grande Isola delle Degustazioni in piazza Castello, che ospita i vini del torinese raccontati dai sommelier FISAR, AIS e ONAV, e che permette di degustare vini nobili e antichi, frutto del lavoro di tanti piccoli produttori. Per non parlare delle visite guidate nei locali storici della nostra città, che permettono di fare un salto indietro nel tempo tra bollicine, rossi e bianchi. Il programma dettagliato è consultabile sul sito: www.vendemmiatorino.it

Per chi, invece, al nettare di Dioniso preferisce malto e luppolo, ecco il grande Baladin Beer Fest in piazzale Valdo Fusi. Tre giornate di festa che vedono protagoniste 40 etichette del celebre birrificio cuneese, ma anche prodotti speciali della Riserva Teo Musso e il nuovo sidro alla spina. Il tutto accompagnato da musica e spettacoli di strada. L’evento sarà aperto il venerdì dalle 18 alle 2, il sabato e la domenica dalle 12.30.

Ma sarà anche un weekend dedicato ai collezionsiti, grazie al ritorno di Modelexpo Torino, giunta alla sua quarta edizione e ospitata nel Padiglione V di Torino Esposizioni. Dedicata al modellismo statico e dinamico, al gioco in tutte le sue forme, la fiera vanta un calendario ricco di eventi, con laboratori interattivi, dimostrazioni pratiche, contest e trofei di modellismo. Con oltre 200 espositori e associazioni e 10 aree tematiche, è un appuntamento fisso per gli appassionati e non di tutta Italia. Per informazioni: www.turintoys.com.

Passando agli appuntamenti culturali, è stato inaugurato ieri da due incontri con Massimo Cacciari e Moni Ovadia il Festival del Classico a Torino, incentrato, per la sua seconda edizione, sul tema “La verità ci renderà liberi”. Un progetto della Fondazione Circolo dei lettori e Regione Piemonte, presieduto da Luciano Canfora e curato da Ugo Cardinale e Massimo Arcangeli. Gli appuntamenti in programma proveranno a tessere le fila di un intreccio fra tutte quelle arti e scienze legate indissolubilmente alla ricerca, alla rappresentazione o all’uso della verità. Il programma completo è consultabile sul sito: www.festivadelclassico.it

Le OGR, invece, ospitano Utopian Hours, il primo festival internazionale di city making in Italia. La terza edizione si tiene appunto dal 18 al 20 ottobre alla Centrale di Nuvola Lavazza di Torino, con ancora più ospiti e mostre in programma. Maggiori dettagli su: www.torinostratosferica.it

Infine, spostandoci in provincia di Torino, incontriamo il tour delle Feste del Cioccolato, che fa tappa per la prima volta a Rivoli fino a domenica 20. Un’occasione unica per gustare il buon cioccolato artigianale preparato dagli esperti Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia. La manifestazione aprirà dalle 10 del mattino e proseguirà per tutta la giornata fino a notte. Non mancheranno attività correlate di intrattenimento per grandi e piccini. Per informazioni: www.festedelcioccolato.it/rivoli-2019.