A Nichelino torna l'appuntamento con il Treno della Memoria

“Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”. Le parole di Liliana Segre, reduce della Shoah e senatrice a vita italiana, spiegano come sia importante non dimenticare.

Nichelino non dimentica e per questo sono già aperte le iscrizioni al "Treno della Memoria 2020" che a febbraio porterà i partecipanti avisitare la Città di Cracovia e il vicino campo di concentramento e sterminio di Auschwitz - Birkenau. La novità di quest'anno è il "Treno della Memoria" per gli adulti (con più di 26 anni). "Abbiamo voluto allargare l'esperienza del Treno della Memoria a tutti - spiega l'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola - è una possibilità da sfruttare. E' un viaggio che non lascia indifferenti: vedere da vicino cosa è stato lo sterminio nazista, ti fa riflettere e ti cambia profondamente".

Il "Treno della Memoria" per i più giovani si svolgerà dal 4 all'11 febbraio, quello per gli adulti dall'7 al 11 febbraio 2020.

Le iscrizioni per il viaggio dei giovani si raccolgono entro il 25 novembre e la quota di partecipazione è di 190 euro. Comprende il viaggio, pernottamento con prima colazione e visite previste con tappa intermedia Praga, visita al Campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, al Ghetto ebraico, al quartiere Kazimierz e alla Fabbrica di Schindler. La quota non comprende pranzi e cene.

Se sei uno studente di V superiore e hai compiuto 18 anni compila il modulo