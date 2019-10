Incidente mortale nella notte sulla tangenziale di Torino, all'altezza di Rivalta. Una coppia residente a Orbassano stava procedendo in direzione nord, con una Fiat Uno, quando è stata tamponata da un mezzo pesante intorno alle 3.

A bordo una coppia originaria di Orbassano: l'uomo, Gianni Caligero di 69 anni, è morto in seguito a complicazioni. La moglie è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una mini.