Nichelino, crisi della giunta Tolardo: si dimette l'assessore Ramello e vengono ritirate le deleghe a Sara Sibona

Covava da tempo la crisi all'interno della Giunta comunale di Nichelino. Da quando sei assessore della maggioranza sono passati al Pd, in concomitanza con la scelta di Michele Pansini come nuovo assessore alla Cultura e allo Sport, in seguito alla elezione di Diego Sarno nel Consiglio regionale.

Una parte della maggioranza non aveva visto di buon occhio questo cambio di casacche, in modo particolare si erano manifestato i malumori da parte delle assessore Sara Sibona (già a fine luglio) e Gabriella Ramello (durante l'ultimo Consiglio comunale). Oggi, lunedì 21 ottobre, è diventata ufficiale l'uscita di scena delle due esponenti.

Gabriella Ramello ha rassegnato le dimissioni, come aveva già annunciato nei giorni scorsi, mentre sono state ritirate le deleghe a Sara Sibona, dopo il suo ennesimo attacco al sistema della raccolta rifiuti. Domani sera, alle ore 18, il sindaco Giampiero in una conferenza stampa che si annuncia fin da ora bollente annuncierà la nuova composizione della Giunta.