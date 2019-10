Poste, domani ci sarà un volantinaggio contro la chiusura della sede di corso Moncalieri 254

Domani, giovedì 24 ottobre, a partire dalle 10, davanti l'Ufficio Postale di corso Moncalieri 254, ci sarà un volantinaggio di sensibilizzazione contro la chiusura della sede.

"Le poste centrali hanno deciso la chiusura di quattro uffici postali nella nostra città, uno di questi è appunto in corso Moncalieri 254 al Pilonetto". Lo scrive lo Spi Cgil.

"E' una decisione inaccettabile privare la popolazione di un servizio essenziale: non solo è ingiusta ma cozza contro tutte le parole che da anni si vanno dicendo sul rendere più accessibili gli uffici pubblici. La popolazione del Pilonetto e del Fioccardo viene messa di fronte a sicuri disagi e dopo la chiusura dell’anagrafe di corso Moncalieri 18, l’ultimo servizio pubblico che rimane è quello delle Poste". "La Lega 8 dello Spi-Cgil è impegnata con l’associazione 'Pilonetto insieme' a fare in modo che ciò non accada, attivando da alcuni giorni, grazie alla buona volontà di alcuni cittadini, una raccolta firme che il sindacato e l’associazione stanno divulgando".