Innocent dona “il frutto” di Tanto di Cappellino all’Associazione Outsider ODV di Torino

Torino ha fatto il pieno di bontà grazie agli smoothie innocent.

Ieri, 22 ottobre, innocent, brand leader nella produzione di succhi di frutta freschi e smoothie in Europa, ha intrecciato le ultime maglie della sua catena solidale Tanto di Cappellino, consegnando all’Associazione Outsider ODV di Torino la donazione frutto della prima edizione del progetto.

L’iniziativa – nata nel Regno Unito e lanciata per la prima volta in Italia lo scorso marzo – ha coinvolto migliaia di appassionati di lavoro a maglia, che hanno sferruzzato tanti piccoli cappelli utilizzati per “proteggere dal freddo” gli smoothie di frutta fresca innocent, in vendita nei reparti del fresco della grande distribuzione.

Per ogni cappellino di lana sferruzzato dai generosi volontari, innocent ha donato 0,20€ all’Associazione per sostenere e supportare l’integrazione sociale di persone con disabilità e in condizione di svantaggio.

Per festeggiare il successo della prima edizione di Tanto di Cappellino, innocent e Associazione Outsider si sono ritrovati il 22 ottobre per la consegna dell’assegno benefico del valore di 6042,40 euro, importo raggiunto grazie alla raccolta di oltre 30.000 cappellini.

Questi fondi permetteranno all’Associazione Outsider ODV di finanziare progetti, corsi e iniziative articolati in quattro macro-aree, ciascuna simboleggiata da un cuore colorato: verde per l’artigianato, arancione per l’arte, blu per il teatro e rosso per la musica. Laboratori di sartoria, riciclo creativo, modellazione della creta, disegno e pittura, ma non solo. Tra le attività dell’Associazione Outsider volte a stimolare e favorire l’inclusione di chi è in difficoltà o ai margini della società non mancano le rappresentazioni teatrali, il coro gospel – che, a poco più di un anno dal suo avvio, ha portato risultati estremamente positivi sul benessere di persone con disabilità cognitiva, fisica e con autistmo – e le visite organizzate a musei, parchi e mostre.

“Siamo felici di poter ora condividere ‘il frutto’ della prima edizione di Tanto di Cappellino con gli amici dell’Associazione Outsider ODV e con i numerosi volontari che hanno aiutato nella realizzazione di questa campagna benefica. Noi di innocent proviamo da sempre a lasciare le cose meglio di come le abbiamo trovate e siamo particolarmente orgogliosi di aver fatto la differenza a livello locale, supportando una realtà importante per il territorio come Outsider” commenta Edoardo Dall’Asta, Brand Manager di innocent per l’Italia.