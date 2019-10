Maltempo a Torino, fa paura la Stura: chiuso corso Sacco e Vanzetti per pioggia [FOTO E VIDEO]

La situazione più preoccupante, al momento, è quella della Stura. Le intense piogge registrate nelle valli di Lanzo hanno fatto crescere molto il livello del corso che scorre a nord della città. Il Po e la Dora non hanno ancora raggiunto il livello di guardia, ma come si vede dalle immagini i greti sono pieni.

Fiumi, strade e collina monitorate anche a Torino per l'ondata di maltempo che ha investito il capoluogo, come il resto della regione. Attualmente sono impegnate in attività di controllo del territorio tre squadre della Protezione Civile, le pattuglie della Polizia Municipale, l'Associazione Nazionale Carabinieri.

A causa del maltempo, la polizia municipale fa sapere che attualmente non è percorribile corso Sacco e Vanzetti dalla tangenziale, in direzione corso Marche. Su viale Seneca è caduto un grosso albero, quindi la circolazione è deviata in un tratto. Nella notte si è poi verificato una frana in via Fenestrelle, che è già stata messa in sicurezza.