Il Giro d'Italia 2020 si deciderà a Sestriere

Passione, sacrificio, rispetto ed emozione: con queste quattro parole è iniziata ufficialmente a Milano la presentazione della 103esima edizione del Giro d’Italia, un Giro che si preannuncia molto più equilibrato del Tour de France, presentato la scorsa settimana, per via delle tre prove a cronometro che renderanno più competitiva la corsa. Partenza prevista per il 9 maggio, da Budapest.

La Grande Partenza, dunque, avverrà in terra ungherese dove si correranno anche le prime tre tappe prima di arrivare in Italia e nello specifico in Sicilia. Doveroso il ricordo del grande Felice Gimondi, oro ai Mondiali di Barcellona del 1973, e Giorgio Squinzi, amministratore unico di Mapei e patron della squadra di ciclismo della Mapei e in ambito calcistico del Sassuolo.

Tanti gli ospiti d’onore presenti all’inaugurazione come il Presidente della RAI, Marcello Foa, il Presidente del gruppo RCS, Urbano Cairo, e il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Sincere le parole del padrone di casa, Marcello Foa: “Ogni anno sono sempre più colpito dall’incredibile lavoro di tutti gli addetti ai lavori. Se la RAI riesce a offrire un servizio così qualitativamente elevato bisogna ringraziare tutta la nostra squadra per la dedizione al lavoro. Questa manifestazione per noi è orgoglio allo stato puro, è un bellissimo momento di unione nazionale”.

“Rcs e RAI è un matrimonio che funziona - dichiara il Presidente RCS, Urbano Cairo - e non posso fare altro che essere soddisfatto per questo. Condivido in toto il pensiero del Presidente Foa quando sostiene che il Giro d’Italia sia un patrimonio comune e un momento di unione. Il ciclismo è una delle discipline sportive più affascinanti al mondo. Tifosi e ciclisti sono uniti in un unico grande sforzo. Si respira aria di festa in ogni singola tappa.” Belle e sincere anche le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: “La passione per il ciclismo l’ho ereditata da mio padre e ne vado fiero. Penso sia uno sport stupendo, che richiede tanta passione e tanta forza di volontà. Si tratta di una disciplina davvero impegnativa da affrontare a livelli così alti. Come Ministro dello Sport non posso fare altro che provare ammirazione per il seguito che il Giro d’Italia riesce ad avere. Sicuramente è impressionante e funge da stimolo per tante altre discipline”.

Presente al pomeriggio di Gala Richard Carapaz, l’ultimo vincitore della corsa. La notizia del giorno, però, è il fatto che lo slovacco Peter Sagan, anche lui a Milano quest'oggi, correrà il suo primo Giro d’Italia.