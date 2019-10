Anagrafe di piazza Astengo: orari ridotti lunedì 28 e martedì 29 ottobre

Cambiano gli orari della sede anagrafica di piazza Astengo 7, nel cuore di Falchera: solo per due giorni, lunedì 28 e martedì 29 ottobre, a causa di motivi tecnici gli uffici chiuderanno anticipatamente alle 12:30 invece che alle 14:00, come avviene normalmente. Confermati gli orari di apertura: i cancelli apriranno alle 8:15.



Nessuna variazione invece per l’altra sede del territorio, quella in via Leoncavallo 17. Sempre in Circoscrizione 6, come nelle altre zone della città, è poi possibile recarsi in una delle edicole presenti nei quartieri per richiedere, ottenere e stampare diversi documenti e certificati come il certificato di residenza, cittadinanza, stato di famiglia, nascita e matrimonio. Il servizio costa 2,50 euro.



Le edicole in grado di fornire questo tipo di servizio in Circoscrizione 6 sono sette: via Cherubini 49, corso Vercelli 356/b, corso Vercelli 68/b, corso Giulio Cesare 142, corso Palermo 90/I, via Bologna 88/e e infine via Pergolesi 74.