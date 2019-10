Stalking e violenza domestica: firmato un protocollo d'intesa per ridurre il rischio recidiva

Il questore di Torino Giuseppe De Matteis e quattro associazioni Onlus e di promozione sociale del territorio (Cepsi - Centro psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei, Centro studi e trattamento dell'agire violento, Cerchio degli uomini e Gruppo Abele) hanno firmato stamattina in questura un protocollo d'intesa in materia di stalking e violenza domestica. Il documento prevede che i soggetti destinatari di ammonimento da parte del questore possano indicare (la scelta non è obbligatoria) l'associazione dove intendono seguire un percorso volto al miglioramento della gestione delle emozioni, in modo tale da ridurre il rischio di recidiva.

"In Italia Torino è tra le zone più interessate da fenomeni di violenza domestica - ha detto De Matteis - si tratta spesso di persone affette da una patologia e per questo motivo è necessario rivolgersi a degli specialisti". Nel 2019 la questura ha emesso 144 ammonimenti per violenza domestica e 42 per stalking. Nel 2018 i numeri erano stati piú bassi: rispettivamente 120 e 31.