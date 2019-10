Ben 556 richieste per Bogia, il bike to work per guadagnare pedalando

Record di adesioni per “Bogia – Bike to work della Zona Ovest” del Progetto Vi.VO, che si è concluso con successo, con un boom di richieste pari a un totale di 556 partecipanti. Una media di dieci domande all’ora per la prima sperimentazione sul territorio piemontese del bike to work, promossa dai comuni della Zona Ovest , che consente di guadagnare pedalando, premiando i cittadini che scelgono un mezzo a due ruote per i propri spostamenti quotidiani, incoraggiando così anche la mobilità sostenibile.

Non tutti coloro che hanno presentato la domanda, però, potranno beneficiare dell’incentivo economico pari a 0,25 euro per ogni chilometro percorso. Tra tutti i partecipanti, infatti, verranno selezionati cento ciclisti a cui sarà riconosciuto il premio in denaro.