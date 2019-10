cleanthestreet, raccolta più di una tonnellata di materiali ingombranti a Castellamonte

Dopo la presentazione di #cleanthestreet, la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti, Teknoservice è passata subito all’applicazione pratica, raccogliendo le sollecitazioni dell’Amministrazione comunale di Castellamonte e provvedendo ad una raccolta eccezionale di materiali ingombranti e di rifiuti potenzialmente nocivi per l’ambiente.

Venerdì pomeriggio, 25 ottobre, gli operatori dell’azienda sono così intervenuti per ripulire le aree ecologiche, dove erano stati accatastati vari rifiuti di grosse dimensioni, e per bonificare alcune zone limitrofe al concentrico da piccole discariche abusive, dove sono stati rinvenuti accumuli di materiali plastici (tra cui diversi componenti per auto) gettati illecitamente. Il lavoro di sgombero e pulizia ha riguardato l’area del campo sportivo, strada San Bernardo, via Battisti, via San Marino e via Barengo e in totale ha portato alla raccolta di 1260 chilogrammi di rifiuti.

La collaborazione tra Teknoservice e Amministrazione comunale ha portato quindi ad un intervento efficace per eliminare situazioni di degrado e di possibile inquinamento ambientale, sperando che tali operazioni siano l’eccezione e non la norma.

Si ricorda che il ritiro dei materiali ingombranti e Raee avviene gratuitamente secondo due modalità: a domicilio, previo appuntamento telefonando al numero verde 800/079960, o presso l’Ecocentro di strada del Ghiaro inferiore a Castellamonte, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11 e dalle 13 alle 17, oltre al sabato mattina dalle 8 alle 11.