Tennis, il torinese Matteo Rosingana vince la prima edizione del Master All Around Open

È Matteo Rosingana del Green Park di Rivoli il vincitore della prima edizione del Master del Circuito All Around Open sui campi del circolo AstiTennis. Matteo in finale ha superato Mattia Fantolino, autore in semifinale dell'eliminazione della prima forza del seeding Lorenzo Cannella.

Il match si è messo subito su binari ottimali per per Rosingana, forte dei precedenti favorevoli contro l'alfiere del DLF di Torino e di un gioco che ben si adattava a quello di Fantolino. Il 6-0 del primo set è essenzialmente frutto della grande capacità di variazione di Rosingana, ottimo soprattutto nelle discese a rete per percentuale di punti ottenuti. Nel secondo set c'è stato invece più equilibrio, con Fantolino che ha avuto alcune chance per rientrare a pieno nel match senza però sfruttarle, come testimonia il parziale conclusivo di 6-3 per Rosingana.

“Un ringraziamento per la riuscita della kermesse – scrivono gli organizzatori – va allo staff tecnico di AstiTennis, capitanato dal presidente Walter Roggero e dall'instancabile Simone Cravero, senza dimenticare l'inestimabile importanza degli sponsor del circuito e degli altri due circoli sede di Tappa in questo 2019: A.S.D Valle Belbo di Santo Stefano Belbo e il Centro Sportivo San Cassiano di Alba. Grazie infine al Giudice Arbitro del circuito Angelo Bongiovanni”.