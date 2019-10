Lanzo, maxi-rissa alla stazione: denunciati 5 adolescenti

Cinque giovani, la maggior parte minorenni (hanno tra i 15 e 18 anni), sono stati denunciati dai carabinieri in seguito a una maxi-rissa scoppiata alla stazione di Lanzo. A scatenarla sono stati due dei ragazzi, sembra per un apprezzamento volgare rivolto a una ragazza, fidanzata di uno dei due.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, le persone che si sono azzuffate sarebbero una ventina. Ma al momento i militari starebbero ancora studiando i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della stazione per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per individuare con certezza tutti i partecipanti. Tra gli identificati, che verranno denunciati per rissa, ci sono due albanesi, un ucraino e due italiani che per evitare di essere fermati hanno cercato di fuggire su un treno.

A chiamare i carabinieri sono stati alcuni passanti che hanno assistito alle fase finali della max-rissa.