Rogo alla Cavallerizza di Torino, per i pompieri "impossibile risalire alle cause"

La natura distruttiva dell'incendio avvenuto alla Cavallerizza Reale all'alba del 21 di ottobre è stata tale che "non ha permesso di risalire alle cause". Lo hanno comunicato i Vigili del Fuoco alla Procura di Torino, che indaga sul rogo.

Il fascicolo è affidato al procuratore aggiunto Patrizia Caputo e al sostituto Paolo Scafi, che coordinano l'inchiesta della Polizia. Gli inquirenti proseguiranno gli accertamenti per scoprire l'origine della fiamme che hanno danneggiato il tetto e le ex stalle dell'edificio nel centro di Torino.

"Il Ministero vincoli i 5 milioni per la Cavallerizza ad un piano di gestione chiaro e ad un’assegnazione degli spazi trasparenti. Fuori per sempre gli occupanti", vanno all'attacco la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e il capogruppo di FdI in Regione Piemonte Maurizio Marrone. "Nella giornata di oggi - ha spiegato Montaruli - ho presentato alla Camera un'interrogazione al Ministro dei Beni Culturali per fare luce su quello che pare l'ennesimo schiaffo ai cittadini torinesi e alle associazioni che da anni attendono degli spazi pubblici".

"Appendino - ha dichiarato Marrone - vorrebbe fare il solito regalo ai centri sociali. Noi ci opporremo in ogni modo. La Cavallerizza deve tornare più bella di prima ed essere a disposizione dei torinesi, non un parco giochi per qualche figlio di papà".