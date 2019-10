Viveva all'estero, però continuava a percepire l'indennità di disoccupazione

I Finanzieri della Tenenza di Lanzo Torinese hanno però accertato come la beneficiaria dell'indennità, a seguito di una chiamata effettuata dal Centro per l’Impiego di Ciriè, relativa ad una procedura di selezione per infermieri, non si era presentata e che, dal momento del suo trasferimento, era ritornata in Italia solo per ottenere il rilascio di documentazione utile ad esercitare la professione di infermiera in Romania, dove nel frattempo si era trasferita.