Cinema, "Spaesamenti" arriva a Torino

Spaesamenti - Incontri sul Cinema del Reale di Confine del Centro di Cooperazione Culturale arriva alla sua terza tappa, quella conclusiva, con proiezioni e incontri presso il Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Le tappe precedenti hanno visto due classi del Liceo Aprosio di Ventimiglia e dell'Istituto Des Ambrois di Oulx seguire un percorso di visioni, discussioni e scrittura critica a partire da un gruppo di documentari recenti sul tema del confine. Ciascuna classe ha poi scelto due film tra quelli proposti e li ha presentati pubblicamente presso la propria scuola e in un cinema della zona (I tappa - 10 ottobre: "Napolislam" e "Eldorado" a Ventimiglia e Bordighera; II tappa - 25 ottobre: "Iuventa" e "Libre" a Oulx e Bardonecchia).

Per l'occasione torinese, il Liceo Aprosio di Ventimiglia e l'Istituto Des Ambrois di Oulx si incontrano presentando al pubblico due dei film studiati lungo il percorso di formazione e selezionati per il festival:



LUNEDI' 04/11

ore 18.00 Napolislam di Edoardo Pagano

ore 21.00 Libre di Michel Toesca

Ingresso libero.



MARTEDI' 05/11

ore 10.00 Dove Bisogna Stare di Daniele Gaglianone

Ospite in sala il regista Daniele Gaglianone.

Proiezione con precedenza data alle scuole (PRENOTAZIONI: 339/7347993)