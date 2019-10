Il vertice Uncem e una delegazione di sindaci incontrano il presidente Mattarella

Nella mattinata di oggi, il Presidente Uncem Marco Bussone, con una delegazione di Sindaci che ieri ha preso parte all'evento di Poste Italiane "Sindaci d'Italia" a Roma, ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. L'invito è stato fatto dalla Presidente di Poste, Bianca Maria Farina, dall'Amministratore delegato Matteo Del Fante, dal Vicedirettore generale Giuseppe Lasco che hanno ringraziato il Presidente Mattarella per le attenzioni forti al ruolo dei piccoli Comuni e all'impegno di Poste per portare nuovi servizi sui territori. Del Fante ha presentato a Mattarella i dieci impegni del 2018 e le nuove azioni illustrate ieri ai Sindaci. "Il Presidente ha avuto parole di grande stima per l'impegno degli Amministratori locali - spiega Bussone - Ha ricordato che un Paese intelligente non si occupa solo delle grandi città, bensì dei centri meno densamente popolati e delle aree interne. Personalmente ho ricordato al Presidente la necessità di modernizzazione e digitalizzazione del Paese, di tutte le aree montane, dell'opportunità di portare nuovi servizi insieme con Poste sui territori, portando nel futuro i Comuni, tutta la Pubblica amministrazione, rendendo smart imprese e comunità. È rimasto colpito per il dato fornitogli da Del Fante rispetto ai soli 17% dei piccoli Comuni coperti da Banda ultralarga e dai 1200 Comuni dove gli ho riferito non si riesce a telefonare e mandare messaggi. A Mattarella ho evidenziato che il patto dei Comuni con Poste si deve ripetere con altre imprese e con lo Stato. Ho ricordato al Presidente Mattarella la visita che ha compiuto a Rassa, in Valsesia, alcuni anni fa per celebrare il 25 Aprile. Ha seguito con grande partecipazione le parole espresse dai vertici di Poste Italiane, dai Sindaci, da Uncem. È stato un incontro prezioso all'indomani di una giornata molto importante, alla Nuvola con Poste, per evidenziare la coesione dei Sindaci, dei piccoli Comuni e dei nostri borghi che sono la forza dell'Italia unita. Ringrazio la Presidente Farina, l'Ad Del Fante e il Vicedirettore Lasco per aver voluto Uncem al loro fianco".