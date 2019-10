In biblioteca ad Alpignano si gioca per imparare: il 5 e 6 novembre giochi di società per bambini e ragazzi

La biblioteca di Alpignano ha recentemente attivato un servizio di giochi da tavolo disponibili per l’uso in sede e per il prestito. In occasione dell’International Games Week, dal 3 al 9 novembre 2019, si svolge un’iniziativa promossa da Games and Gaming Round Table dell’American Library Association cui aderisce l’Associazione Italiana Biblioteche che a sua volta ha invitato tutte le biblioteche italiane a partecipare all’iniziativa proponendo attività legate al tema del gioco.