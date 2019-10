Furgone in fiamme: chiusa la tangenziale nel tratto di Rivoli

Lunghe code e un tratto di strada chiuso, questa mattina, sulla tangenziale di Torino. Un furgone è andato in fiamme mentre percorreva la tangenziale in direzione Nord vicino allo svincolo di corso Allamano, nel comune di Rivoli.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, visto che il conducente è riuscito a fuggire e a mettersi in salvo prima dell'esplosione, ma l'incidente ha causato parecchi rallentamenti e proprio nell'ora di punta. Tutte le corsie in direzione Nord e la corsia di sorpasso in direzione opposta sono state chiuse: l'auto era infatti alimentata a gpl e c'era rischio per la circolazione. Soltanto intorno alle 9.30 sono state riaperte la prima corsia e quella di emergenza. A partire dalle 11 la situazione è tornata alla normalità. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco.