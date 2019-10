Carcere, la denuncia di Osapp: "L'amministrazione penitenziaria nega l'assistenza psicologica ai poliziotti di Torino"

"Nei giorni scorsi il carcere di Torino è assurto a vario titolo agli onori della cronaca, oltre che per le evasioni di detenuti di notevole pericolosità comunque ammessi al lavoro esterno e non rientrati in carcere, anche in ragione delle denunce ad alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria per presunte torture in danno di detenuti".

"In tale contesto di estrema e grave tensione il Prof. Alessandro Meluzzi psichiatra di chiara e riconosciuta fama, aveva offerto la propria consulenza volontaria e del tutto gratuita in favore degli appartenenti al Corpo, tant'è che l'OSAPP, tra l'altro, aveva richiesto alla Direzione dell'Istituto di pena di Torino di voler autorizzare l'ingresso del professionista per un primo incontro con il personale propedeutico a successive iniziative anch'esse volontarie e gratuite. La Direzione del carcere di Torino, la stessa che aveva nel recente passato senza alcuna remora più volte autorizzato l'ingresso nell'Istituto Torinese di ex terroristi anche responsabili ovvero coinvolti nell'omicidio di Agenti di Custodia ha dapprima tergiversato e poi ha passato la 'palla' dell'autorizzazione all'ingresso del citato Prof. Meluzzi al Provveditore Regionale in missione Pietro Buffa, anch'egli già Direttore del carcere, che ha a sua volta negato al sindacato nei fatti l'autorizzazione all'accesso dello psicoterapeuta, adducendo la necessità di ulteriori approfondimenti". E' quanto si legge nelle premesse di un intervento dell'OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) a firma del Segretario Generale Leo Beneduci all'indirizzo del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dei Presidenti dei gruppi parlamentari.