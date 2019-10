A Torino apre la Fondazione Plart, il debutto a Paratissima con gli alberi mangia-smog

Nella primavera 2020 anche a Torino apre la Fondazione Plart in via Cigna, nel cuore dell'area Open Incet. L'ente debutta già in questi giorni nel capoluogo piemontese a Paratissima, in programma da oggi fino al 3 novembre.

Nel cortile dell'ex Accademia Artiglieria sarà possibile vedere tre "alberi-colonna" dell'artista Marcello Cinque, realizzati con un particolare cemento bianco antismog in grado di contrastare l'inquinamento, prodotto da Italcementi.

Nata nel 2008 a Napoli da un'idea dell'imprenditrice e collezionista Maria Pia Incutti, la Fondazione Plart a marzo 2020 arriva a Torino in via Cigna 112. Negli spazi accanto al Museo Ettore Fico verrà allestito un progetto dedicato alla ricerca sul mondo del design, arte e cultura.