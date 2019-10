Da novembre 2019 ad aprile 2020, l’Associazione Culturale Kòres, in collaborazione con la Città di Moncalieri, organizza, alla Biblioteca civica A. Arduino di Moncalieri, una serie di conferenze e una mostra temporanea su Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla morte.

Le iniziative Genialità e universalità di Leonardo da Vinci, tra arte scienza e collezionismo esaminano alcuni aspetti inediti dell’opera del genio universale insieme a vicende legate alla passione per i suoi scritti. Si va dalla visione cosmologica di Leonardo a riflessioni sul celeberrimo Uomo vitruviano, passando per grandi collezionisti come Giovanni Piumati e Theodor Sabashnikov. In mostra, saranno esposti preziosi documenti, provenienti da collezione privata e mai esposti prima al pubblico.





Questo il programma completo

Incontri

4 Novembre, ore 17.30

Leonardo e lo sguardo verso il cielo: la visione cosmologica di Leonardo da Vinci

Con Alba Zanini Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, presidente Associazione Culturale Kòres

L’interesse di Leonardo per gli studi astronomici risale agli anni della giovinezza a Firenze e alla sua frequentazione di illustri astronomi quali Paolo Dal Pozzo Toscanelli, Giovanni Boniscontri, Lorenzo della Volpaia. I suoi studi sui movimenti reciproci della terra, della luna e del sole, presenti soprattutto nel Codice Atlantico e nel codice Foster, rivelano intuizioni che anticipano di almeno un secolo le scoperte di Galileo e che testimoniano una indipendenza di giudizio ed una libertà di pensiero non condizionate dalla rigida cultura aristotelico-tolemaica ancora dominante nel Cinquecento. Il tema astronomico e cosmologico negli scritti di Leonardo è ancora poco studiato, pur essendo un tema dominante nei suoi studi sulla natura.

18 Novembre, ore 17.30

Leonardo da Vinci a Torino: il collezionismo illuminato di Giovanni Piumati e Theodor Sabashnikov

Con Carla F. Gutermann, giornalista e saggista





Il Codice sul Volo degli Uccelli, uno dei più famosi scritti di Leonardo da Vinci, oggi conservato alla Biblioteca Reale di Torino, fu donato nel 1893 al Re Umberto I, dall'eclettico piemontese Giovanni Piumati e dal ricco giovane principe russo Theodor Sabashnikov; il primo uno dei massimi studiosi di Leonardo oltre a pittore paesaggista allievo di Delleani e collezionista appassionato delle opere di Leonardo; il secondo, ricco intellettuale e mecenate russo che dilapidò le sue ricchezze per lo studio e l’acquisto dei fogli originali di Leonardo da Vinci. Ad oggi è poco conosciuta l’incredibile vicenda che si svolge alla fine dell’800, tra Torino, Bonn, Mosca, Vienna e Londra e che vede protagonisti i due amici nello studio e nella ricerca dell'intera opera leonardiana. A loro si deve anche lo studio del Codice Atlantico alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, del Codice di Anatomia A e B alla Biblioteca del Castello di Windsor. Sullo sfondo, il milieu culturale di fine Ottocento da cui muove Giovanni Piumati e l’inizio del collezionismo delle opere leonardiane disperse in Europa, che porterà a ridefinire la figura di Leonardo da Vinci e a farla divenire un’icona del “genio universale”.

6 Dicembre ore 17.30

Leonardo da Vinci, l’uomo misura del mondo Mostra alle Gallerie dell’Accademia di Venezia Aprile-Luglio 2019

Con Annalisa Perissa, già direttrice del Gabinetto dei Disegni delle Gallerie dell’Accademia e curatrice della mostra.

L’iconico disegno di Leonardo l’Homo ad quadratum e ad circulum è forse l’immagine più famosa e simbolica della cultura occidentale. Nella grande mostra organizzata presso le Gallerie dell’Accademia e curata da Annalisa Perissa, il celeberrimo Uomo vitruviano, viene accostato per la prima volta ad alcuni disegni provenienti da Windsor e ad alcuni fogli del Codice Huygens di New York, con studi di proporzioni ed anatomia del 1550 circa, parte di un libro perduto di Leonardo. Questi studi contribuiscono ad un punto di vista inedito sulle influenze storiche e culturali che hanno ispirato lo straordinario ed enigmatico disegno leonardiano, che, con straordinaria efficacia, rappresenta un microcosmo a misura d’uomo che è il riflesso del cosmo intero. Oltre a ciò si sottolineano alcuni aspetti inediti della presenza di Leonardo a Venezia nel Cinquecento, che evidenziano eventi e rapporti sconosciuti, sottolineando l’importanza del soggiorno nella città lagunare.





Mostra Temporanea

Eccezionalmente, durante le conferenze saranno esposti in mostra alcuni preziosi documenti inediti appartenenti a Giovanni Piumati e provenienti da una collezione privata, tra cui:

• Il facsimile del Codice sul volo degli Uccelli

• Disegni di Piumati, riferiti al suo soggiorno al Castello di Windsor per studiare i Codici di Anatomia A e B di Leonardo

• Lettere autografe di Piumati e Sabashnikov su Leonardo e i suoi codici

• Lettera autografa indirizzata a Theodor Shabanikov, relativa agli studi su Leonardo.

• Atto notarile della Donazione Arconati

• Giornali dell’epoca che menzionano le acquisizioni di Piumati e Sabashnikov,

Queste opere, appartenenti a collezione privata, totalmente inedite e mai esposte al pubblico, contribuiscono a mettere in luce l’appassionata attività di ricerca e di studio sulle opere leonardiane di Giovanni Piumati e rappresentano un'eccezionale testimonianza del clima culturale di fine Ottocento, che vede rinascere l’interesse per la figura e gli interessi multidisciplinari di Leonardo da Vinci e per il collezionismo dei suoi scritti.

Informazioni: Associazione Culturale Kòres, infokores@gmail.com, 348.88.30.991, www.associazionekores.it