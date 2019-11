L’associazione DIVA - che si occupa di informazione, orientamento, sensibilizzazione e formazione su problemi e sfide dei nostri giorni, con un particolare sguardo sul mondo femminile – invita all’incontro con la dottoressa Guglielmina Battaglia, che parlerà di “Pazienti illustrissimi: Beethoven e Paganini”.

Appuntamento mercoledì 6 novembre 2019 ore 15.30, nella sede del CSV Vol.To (via Giolitti 21 a Torino).

Ludwing Van Beethoven (1770-1827), famoso per la sua musica come per la sua sordità e conosciuto per la rivoluzione musicale che ha compiuto e Niccolò Paganini (1782-1840), l'uomo che sapeva far ballare il violino, celebre virtuoso autore di impossibili capricci.

Musicisti straordinari ma diversissimi nelle vicende biografiche e nei rapporti con la storia, con la politica, con il potere, ma accomunati dall'amore per le note, le melodie, le composizioni e i suoni, che hanno fatto loro trasmettere le delusioni, nel caso di Beethoven, o gli hanno permesso di condurre una vita di comodità, nel caso di Paganini.