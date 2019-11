Artissima, Guglielmo Castelli vince il premio "Ettore e Ines Fico"

È Guglielmo Castelli (Torino, 1987), presentato dalle gallerie Francesca Antonini di Roma e da Rolando Anselmi di Berlino e Roma, il vincitore del Premio Ettore e Ines Fico, dedicato a un giovane artista scelto tra tutti quelli presenti in fiera; il premio viene bandito da Artissima in collaborazione con il MEF Museo Ettore Fico di Torino.



La giuria composta dalla direzione artistica del MEF, ha attribuito il premio con la seguente motivazione: "Guglielmo Castelli rappresenta un nuovo spirito nella pittura italiana. Le radici della sua ricerca affondano in terreni profondi della cultura europea internazionale degli ultimi due secoli e drenano linfa dalla più alta e raffinata storia dell’arte. Artista infaticabile, bulimico e accumulatore seriale di un’impressionate quantità di informazioni estetiche che vanno da Bonnard a Bacon, da Scipione all’ultimo Lautrec, nei suoi dipinti tutto si stratifica in una stesura al confine tra figurativo e astrazione, assommando le velature, una sull’altra, in una tecnica encaustica tra ricordi, frammenti e citazioni dello sconfinato museo umano in cui la “maestria” è parte integrante e insostituibile dell’opera dell’artista. Castelli è in assoluto uno dei giovani talenti italiani che può dialogare, paritariamente, con le avanguardie internazionali contemporanee".