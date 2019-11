Artissima, l'Ogr Award va a Yuri Ancarani

È Yuri Ancarani (Ravenna, 1972), artista presentato dalla galleria Isabella Bortolozzi di Berlino, il vincitore dell’OGR Award, premio finalizzato all’acquisizione di un video selezionato tra tutte le proposte delle gallerie partecipanti ad Artissima giunto quest’anno alla sua terza edizione.



L’opera vincitrice, Lapidi (2018), andrà ad accrescere la Collezione della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e verrà presentata presso OGR Torino, centro di produzione e sperimentazione culturale tra i più dinamici a livello europeo.



Il vincitore è stato scelto tra le proposte video delle gallerie partecipanti alla fiera da una giuria internazionale composta da Naomi Beckwith, curatrice senior presso il MCA - Museum of Contemporary Art di Chicago, Francesco Manacorda, direttore della V-A-C Foundation di Mosca e Venezia e da Vittoria Matarrese, direttrice arti performative presso il Palais de Tokyo Site de Création di Parigi con la seguente motivazione:



Siamo molto orgogliosi di suggerire l’acquisizione dell’opera di un importante artista italiano che è riuscito a guadagnare un crescente riconoscimento a livello internazionale. La sua pratica affonda le radici nella sperimentazione con le immagini in movimento ed è uno strumento significativo per comprendere l’Italia in trasformazione, riflettendo allo stesso tempo sulla sua storia più recente.