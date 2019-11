Società San Vincenzo De Paoli, torna la settimana della solidarietà

Anche quest’anno la Società di San Vincenzo de Paoli - Consiglio centrale di Torino propone a tutta la città la “Settimana della Solidarietà”, da sabato 9 a domenica 17 novembre.

Un faro acceso sulle nuove forme di povertà e sull’opera dei Volontari che ogni giorno si spendono per dare sostegno e speranza a chi ne ha bisogno. In particolare le persone aiutate sono: ammalati, anziani, carcerati ed ex carcerati, famiglie, stranieri e chiunque si senta emarginato.

In occasione della “Settimana della Solidarietà” la Società di San Vincenzo si racconta alla città proponendo a tutti di vivere da protagonisti la carità e la gratuità perché “Dare una mano colora la vita!”.

Conferenze e banchetti si troveranno presso le parrocchie, i cimiteri e in altri punti della città, per la raccolta fondi a sostegno delle attività e la distribuzione di materiale informativo sulle attività dell’Associazione.