Diritto di cura, Torino lancia la campagna per non autosufficienti

La Città di Torino in prima fila per la promozione del diritto di cura delle persone malate e/o con disabilità non autosufficienti.

E' stata lanciata una campagna informativa che prevede la stampa di un volantino informativo da distribuire in diversi punti nevralgici del territorio. Al suo interno sono contenute indicazioni sulla normativa legata alla continuità delle cure e alle azioni da intraprendere per opporsi alle dimissioni da ospedali o case di cura convenzionate.

L'iniziativa è nata da una mozione presentata dalla consigliera del Partito Democratico Maria Grazia Grippo e approvata nel maggio del 2018: “Il tema – ha dichiarato – ha toccato la sensibilità di tutti perché è di interesse trasversale: non è stato affatto scontato avere questo grado di partecipazione da parte di tutto il Consiglio Comunale senza distinzioni”.

La redazione del documento ha visto la partecipazione fondamentale del Consiglio dei Seniores: “Siamo di fronte – ha commentato il presidente Edoardo Benedicenti – a un problema molto grave che riguarda tutta la collettività: occorre, nel limite del possibile e del concreto, fare qualcosa per provare a risolvere le cose. Questa strada non è praticabile senza conoscere leggi e regolamenti”.

La stampa è avvenuta in 5mila copie, di cui 3mila gestite direttamente della Città: “Lo distribuiremo – ha annunciato la vice-sindaca e assessora al welfare Sonia Schellino – nelle Circoscrizioni e nei servizi territoriali dedicati a persone anziane e con disabilità; grazie alla collaborazione con la FIMMG, infine, saremo in grado di raggiungere anche i pazienti dei medici di famiglia".

"Mi preme sottolineare, in conclusione, l'importantissimo ruolo di ricerca e mediazione culturale svolto dai Seniores”.