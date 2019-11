È arrivata la neve: stamattina primi fiocchi in alta Valle di Susa e alta Val Chisone [VIDEO]

Chi sta trascorrendo il Ponte di Ognissanti in montagna se ne è accorto stamattina aprendo le finestre. Gli altri, monitorando le telecamere della Vialattea o leggendo su Facebook il post di Bardonecchiaski (foto sotto): in alta Valle di Susa e in Alta val Chisone è arrivata la neve.

La prima neve è scesa a Sestriere, dove ne sono caduti circa 20 centimetri, poi si sono imbiancate anche Pragelato, San Sicario e Sportinia. Fiocchi anche ai 1.300 metri di Bardonecchia.

Quando manca un mese abbondante all'inizio ufficiale della stagione sciistica, ecco dunque una buona notizia per sciatori e snowboarders. I campi da sci sono già tutte bianche, anche se è ancora presto per pensare di prendere l'attrezzatura e lanciarsi sulle piste.

A far salire l'adrenalina è stata direttamente Bardonecchiaski, che stamattina ha postato un collage di foto su Facebook e ha annunciato: "Questa mattina Bardonecchia si sveglia così: ci siamo quasi...siete carichi?".

Meno contento di questa inaspettata nevicata è chi sperava di trascorrere il ponte in montagna con un po' di sole, per fare una gita o un'escursione. Al momento la situazione delle strade è sotto controllo e non ci sono disagi sulla A32 Torino-Bardonecchia anche in vista del rientro.