Torino tra le mete preferite dei vacanzieri per questo lungo ponte di Ognissanti

Il Ponte dei Santi è una delle occasioni più gettonate per staccare dalla routine quotidiana e visitare nuovi o vecchi posti per un fine settimana lungo. La piacevole scoperta è che tra le mete preferite in questo 2019 c'è anche Torino.

HomeToGo, uno dei più noti motori di ricerca per case e appartamenti vacanza, ha analizzato quali sono le destinazioni di viaggio più gettonate dagli italiani per il Ponte di Ognissanti quest'anno, verificando prezzi, durata di soggiorno e numero di viaggiatori per ciascuna località, con la variazione della posizione rispetto all’anno scorso.

Nonostante piccole variazioni, in particolare Roma e Milano che salgono sul podio scavalcando Amsterdam scesa al quarto posto, le destinazioni in top 10 restano le stesse del 2018. Anche per coloro i quali hanno, invece, prediligono città dello stivale di medie dimensioni, si registrano ulteriori nuove entrate: si tratta di Viareggio e Siena, nonché di Matera, forte della nomina a Capitale Europea della Cultura per il 2019.

La regione italiana più rappresentata è la Toscana, con ben 5 località in classifica. Unica città del Piemonte è Torino, in ottima quinta posizione, a conferma della rinnovata vocazione turistica del capoluogo, che continua a crescere grazie all'onda lunga successiva alla grande kermesse delle Olimpiadi invernali del 2006, ma anche grazie ad una ricca offerta di eventi e iniziative culturali.

Rispetto ad altri ponti nel corso dell’anno, durante i quali si contano sulle dita di una mano le località estere prescelte, pare che per Ognissanti, gli italiani siano divisi quasi a metà tra destinazioni nostrane (16 su 30) e straniere (14 su 30).