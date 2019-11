Settimo Torinese, le celebrazioni per il 4 novembre, 101 anni dopo la Prima Guerra mondiale [FOTO]

Si è celebrata domenica anche a Settimo Torinese la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in concomitanza con la ricorrenza della fine della prima guerra mondiale, centouno anni fa.



La manifestazione è cominciata alle 10,15 in Via Manzoni, dove i rappresentanti delle varie istituzioni tra cui l’Associazione Nazionale Bersaglieri, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione Nazionale Partigiani, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, i Carabinieri, la Croce Rossa, la Polizia Municipale e la Protezione Civile, si sono radunati per il corteo tenutosi tra le vie del centro, il cui percorso è stato ridotto a causa del maltempo, terminando in Piazza della Libertà.



Qui si è tenuta la commemorazione ufficiale con la cerimonia dell’alza bandiera, accompagnata dal Corpo Musicale “Città di Settimo Torinese”, e Onori ai Caduti presso il monumento rappresentativo, con l’intervento finale della sindaca Elena Piastra e del presidente del Consiglio Comunale Carmela Vizzari, affiancate dai diversi consiglieri comunali presenti. Una giornata fondamentale per mantenere vivo il ricordo di coloro che in quella Grande Guerra persero la vita, ma soprattutto per non dimenticare la storia, nella speranza che le atrocità dei conflitti armati possano non ripetersi mai più.