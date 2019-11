WiFi gratuito con i soldi europei, tra i vincitori del bando anche sei comuni dell'area di Torino

Tra le 1.780 municipalità europee che si sono aggiudicate la terza edizione del bando WiFi4EU per creare una rete WiFi gratuita per cittadini e turisti ci sono anche sei Comuni del nostro territorio metropolitano torinese.

Sono Carmagnola, Castiglione Torinese, Lemie, Lusiglié, Macello e Usseglio: ognuno di loro riceverà un voucher da 15mila euro per promuovere il libero accesso al wi-fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei.

La concorrenza sul terzo bando era fortissima: 11mila i Comuni partecipanti, solo 1.780 le domande accettate sul principio della rapidità di adesione all’apertura del bando.

Il budget stanziato dalla UE è di 26,7 milioni di euro e solamente Italia, Spagna, Germania, Francia, Romania e Austria hanno raggiunto il massimo dei voucher disponibili per paese.

Nella prima e seconda edizione del bando erano già risultati vincitori i Comuni di Balangero, Baldissero Torinese, Bussoleno, Caluso, Caravino, Chiesanuova, Fenestrelle, Front, Gassino Torinese, Perosa Argentina, Rivalta di Torino, San Gillio, Usseaux, Valgioie, Villar Focchiardo Buttigliera Alta, Settimo Vittone, Chieri, Carignano, Viù, Foglizzo.

La selezione è a cura dell’INEA (Innovation and Networks Executive Agency) e nelle prossime settimane, i sindaci dei sei Comuni del Torinese firmeranno insieme agli altri vincitori del bando i documenti per poter beneficiare del finanziamento: i Comuni italiani selezionati sono in totale 142.

La quarta edizione del bando WiFi4EU verrà pubblicata nel 2020.